Pio Esposito scala la classifica marcatori in Serie B altro gol con lo Spezia!

Francesco Pio Esposito continua a brillare con lo Spezia, segnando un altro gol contro il Cosenza e scalando la classifica marcatori della Serie B. Il giovane talento, in prestito dall’Inter, dimostra il suo valore e rende fiero il club nerazzurro, che ha recentemente prolungato il suo contratto.

Francesco Pio Esposito è ancora protagonista con lo Spezia: il giocatore in prestito dall’Inter va in gol contro il Cosenza e aggiunge un +1 importante nella classificamarcatori della Serie B.IN GOL! – Francesco Pio Esposito continua a rendere orgogliosa l’Inter, che da poco ha prolungato il suo contratto fino al 2030. Il giovane attaccante, in prestito allo Spezia, questa sera è sceso in campo per sfidare il Cosenza nella trentottesima giornata di Serie B. A pochissimi minuti dalla fine del primo tempo, quando il risultato sul tabellino segnava già il 2-0 in favore della squadra di Luca D’Angelo, il classe 2005 si è reso ancora protagonista. Al 45?, infatti, l’arbitro consulta il VAR per un possibile calcio di rigore. Dopo aver visionato le immagini sul monitor il direttore di gara non ha dubbi: c’è un tocco di mano del calciatore del Cosenza nell’area di rigore dello Spezia. 🔗Leggi su Inter-news.it © Inter-news.it - Pio Esposito scala la classifica marcatori in Serie B, altro gol con lo Spezia!

