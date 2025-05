Pinguini Tattici Nucleari | ‘L’università resta un luogo fondamentale’

Durante un incontro con gli studenti dell’Università di Napoli Federico II, i Pinguini Tattici Nucleari, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi, hanno sottolineato l'importanza dell'università come luogo di crescita e innovazione. Questo dialogo acceso si oppone a chi oggi minimizza il ruolo cruciale dell'istruzione superiore nella formazione delle nuove generazioni.

Durante un incontro con gli studenti dell'Università di Napoli Federico II, Riccardo Zanotti ed Elio Biffi dei PinguiniTatticiNucleari hanno ribadito con forza il valore dell'università come spazio di crescita e cambiamento. Un momento di dialogo acceso, in controtendenza con chi oggi mette in discussione l'importanza delle istituzioni accademiche.