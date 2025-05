Pinalli punta sulla crescita e debutta in tv

Pinalli, leader italiano nella distribuzione di prodotti per bellezza e benessere, segna un importante traguardo con il suo debutto in TV. Questa campagna pubblicitaria nazionale esprime una bellezza libera e sorprendente, invitando tutti a riscoprire la propria meraviglia attraverso una proposta innovativa e coinvolgente. Un passo decisivo verso la crescita e l'espansione del brand.

Milano, 13 mag. - Una bellezza libera e sorprendente per esprimere la meraviglia di ognuno: Pinalli, la principale piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere della persona, debutta per la prima volta in TV con una campagna pubblicitaria nazionale. Un progetto di comunicazione che inaugura una nuova fase per Pinalli, finalizzata a rafforzare la riconoscibilità del brand e a consolidare il suo ruolo di riferimento nel settore beauty. Abbiamo parlato con Raffaele Rossetti, Presidente e Amministratore Delegato di Pinalli: "Grazie al lavoro del team interno, coadiuvati dall'agenzia Serviceplan, abbiamo raggiunto l'obiettivo di presentarci al pubblico per ciò che siamo. Un'azienda che fa dell'autenticità uno dei pilastri del proprio lavoro, uno dei valori principali. 🔗Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Pinalli punta sulla crescita e debutta in tv

Se ne parla anche su altri siti

Pinalli punta sulla crescita e debutta in tv - Milano, 13 mag. - Una bellezza libera e sorprendente per esprimere la meraviglia di ognuno: Pinalli, la principale piattaforma italiana di distribuzione di prodotti per la bellezza e il benessere dell ... 🔗quotidiano.net

Profumerie, il beauty di Pinalli cresce e debutta in tv - Riposizionamento e prima campagna pubblicitaria nazionale per l’azienda, che oggi conta 85 store in Italia e punta a sviluppare la sua private label ... 🔗msn.com

Il debutto in Tv di Pinalli segna una nuova fase strategica - L'11 maggio è stata lanciata la campagna di comunicazione della catena di beauty store fisica e digitale Pinalli: è l'esordio in Tv, con un nuovo spot ripreso full funnel ... 🔗gdoweek.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Kingdom Hearts debutta su PC tramite Epic Games Store

SQUARE ENIX, Disney ed Epic Games hanno annunciato oggi che per la prima volta in assoluto la serie KINGDOM HEARTS arriverà su PC tramite Epic Games Store il 30 marzo 2021.