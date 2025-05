Pietro Ingrao intellettuale collettivo

A dieci anni dalla morte di Pietro Ingrao, la Fondazione Centro Riforma dello Stato e l'Archivio Pietro Ingrao commemorano il suo contributo unico alla cultura e alla politica. Attraverso incontri e dibattiti, si esplorerà il suo pensiero e il suo impegno come intellettuale collettivo, evidenziando l'eredità duratura che ha lasciato nella società contemporanea.

A dieci anni dalla scomparsa di PietroIngrao, avvenuta il 27 settembre 2015, la Fondazione Centro Riforma dello Stato Archivio PietroIngrao promuove una serie di incontri che di quel . PietroIngrao, intellettualecollettivo il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Pietro Ingrao, intellettuale collettivo

Ne parlano su altre fonti

Chi era Pietro Ingrao: leader fragile, timido e geniale - Ingrao è stato incessantemente alla ricerca di una vita autentica, per sé e per gli altri. Amava la vita. Si incaponiva a viverla, con disciplina e, tuttavia, in tutte le forme a lui gradite. 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Roma, stazione di San Pietro : uomo trovato morto sui binari

Un uomo è stato trovato morto sui binari della stazione ferroviaria di Roma San Pietro. Il ritrovamento intorno alle 7.