Pietrasanta una nuova imbarcazione per i vigili del fuoco

Pietrasanta, 13 maggio 2025 – Oggi si è svolta la cerimonia di consegna di una nuova imbarcazione Whaly 370 ai Vigili del Fuoco di Pietrasanta. L'acquisto, supportato dal Comune, include motore e carrello rimorchio, un’importante risorsa per potenziare l'intervento nelle operazioni di soccorso acquatico nel territorio.

Pietrasanta (Lucca), 13 maggio 2025 – Alla presenza dei vertici provinciali di Lucca dei vigili del fuoco è stata formalizzata oggi (13 maggio) la consegna al distaccamento di Pietrasanta dell’imbarcazione Whaly modello 370, completa di motore e carrello rimorchio, acquistata dal Comune su iniziativa dell’assessorato alla protezione civile per la struttura di via Unità d’Italia.“In questo gesto – ha dichiarato il sindaco Alberto Stefano Giovannetti, affiancato nell’occasione dall’assessore alla protezione civile Tatiana Gliori, dal vicesindaco Francesca Bresciani, dall’assessore Ermanno Sorbo e dal capo di gabinetto, Gabriele Marchetti – abbiamo voluto esprimere la nostra gratitudine più sincera al Corpo dei vigili del fuoco ma anche una vicinanza concreta, utile e operativa al lavoro che, quotidianamente, voi svolgete per la comunità di Pietrasanta e di tutta la Versilia. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pietrasanta, una nuova imbarcazione per i vigili del fuoco

