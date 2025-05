Pierina Paganelli il giallo del pianerottolo maledetto

Nel romanzo "Il giallo del pianerottolo maledetto" di Pierina Paganelli, l'ordinarietà di un pianerottolo diventa teatro di misteri e inganni. Tra bugie e rancori, le vite di una famiglia si intrecciano in un dramma avvolto nel sospetto, culminando nella tragica morte di Pierina, avvenuta il 3 ottobre. Chi nasconde realmente i segreti?

Tutto in un pianerottolo. Bugie, tradimenti, incontri clandestini, sotterfugi e rancori: è lì, in qui pochi metri tra le scale al terzo piano di via del Ciclamino 31 di Rimini, che si intrecciano le vicende e si nascondono i segreti della famiglia di PierinaPaganelli, 78 anni, uccisa il 3 ottobre 2023 nel garage del condominio. Tre appartamenti, cinque vicini di casa e un giallo - talmente intricato e ricco di suspense da sembrare uscito dalla mente geniale e un po' perversa di Agatha Christie- che con il tempo si infittisce sempre di più, alimentato da continui colpi di scena, ripensamenti, personaggi controversi. Già, i protagonisti principali. Eccoli. PierinaPaganelli è la vittima, ex infermiera, testimone di Geova, separata e madre di tre figli: Giuliano, Chiara e Giacomo. E proprio Giuliano abita di fronte a lei, insieme con la figlia Giorgia e la moglie Manuela Bianchi, altra testimone di Geova.

