pier silvio berlusconi unico top manager dei media nella top ten della reputazione in italia

Pier Silvio Berlusconi si distingue nel panorama imprenditoriale italiano, emergendo come l'unico top manager del settore media nella prestigiosa top ten della reputazione. Questa posizione è stata confermata dall’ultima rilevazione dell’Osservatorio “Top Manager Reputation” per maggio 2025, evidenziando la sua influenza e leadership nel settore.

