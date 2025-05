Picierno | Al referendum 2 si ma no ad abiure di governo

Maria Picierno si esprime in vista del referendum, sottolineando il suo deciso sostegno al quesito sulla cittadinanza e alla responsabilità delle imprese in caso di infortuni. Tuttavia, precisa che non intende ritirare la scheda riguardo al Jobs Act, ai licenziamenti nelle piccole imprese e ai contratti a termine, mantenendo una posizione critica su questi temi.

AGI - "Voterò convintamente a favore del quesito sulla cittadinanza, una proposta di civiltà che sostengo con forza, e di quello sulla responsabilità delle imprese appaltanti in caso di infortunio. Non ritirerò la scheda sul Jobs act, nè sui licenziamenti nelle piccole imprese e sui contratti a termine perché le criticità del mondo del lavoro non riguardano l'articolo 18, ma i salari e la perdita di potere d'acquisto, specie del ceto medio". Lo anticipa Pina Picierno, vicepresidente dem del Parlamento europeo riferendosi all'appuntamento referendario di giugno. "Per far ripartire il Paese è necessario legare la produzione e il lavoro alla conoscenza. Occorre riconoscere il valore giusto del lavoro con una legge per il salario minimo e rendere effettiva la partecipazione dei lavoratori alla vita delle imprese", sostiene. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Picierno: "Al referendum 2 si, ma no ad abiure di governo"

