Piccole e amatissime tornano le Cinquecento

Le amate cinquecento tornano a far parlare di sé! Domenica, gli appassionati delle auto d’epoca si riuniranno per un evento straordinario, organizzato da Massimo Lissa, presidente del Coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia. L’ottavo raduno "Fiat 500 d’epoca" promette emozioni e una celebrazione della storica vettura che continua a conquistare i cuori.

Una presenza speciale in una domenica importante per gli amanti delle quattro ruote e in particolare delle auto d’epoca. Sarà un evento straordinario quello organizzato dal presidente del Coordinamento di Pistoia Fiat 500 Club Italia, Massimo Lissa, in occasione dell’ottavo raduno "Fiat 500 d’epoca e derivate 1957-1977", che si terrà in Piazza del Duomo, a Pistoia, domenica 18 maggio 2025. Un anniversario sottolineato dalla presenza della Fanfara del 4° Reggimento Carabinieri a Cavallo di Roma, una delle bande musicali più conosciute e apprezzate del nostro Paese.Una mattinata di festa, quindi, che inizierà alle 8 con il ritrovo e la registrazione dei partecipanti, proseguirà alle 11 con l’arrivo in parata, nell’incantevole cornice di una delle piazze più belle del mondo, di venti cavalieri della Fanfara accompagnati per le vie cittadine dalle auto dell’Arma dei Carabinieri. 🔗Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piccole e amatissime, tornano le Cinquecento

Potrebbe interessarti su Zazoom

Un Logo Per Piccole Attività: Rendi Il Tuo Marchio Riconoscibile

Come si crea un logo per piccole attività? I migliori generatori di loghi online. Leggi tutte le peculiarità e scopri come sviluppare un logo per piccole attività, rendendolo memorabile e riconoscibile.