Picchio in Stallo | Cambiamenti e Sfide per la Serie C

Il Picchio vive un momento di stallo, in attesa di decisioni cruciali riguardanti la gestione del club e la possibile cessione di quote. Questa situazione potrebbe influenzare le sfide future per la Serie C, con l’urgenza di soddisfare gli obblighi necessari per garantire la partecipazione al prossimo campionato.

In attesa di conoscere se a corso Vittorio Emanuele ci sarà un cambio al timone del club con l'eventuale cessione di quote, il Picchio resta nel bel mezzo di una fase di Stallo che andrà a precedere gli obblighi previsti per ricevere il semaforo verde per la partecipazione al prossimo campionato di Serie C. All'interno dell'attuale organico bianconero saranno molti gli elementi pronti a salutare le cento torri dopo un'annata estremamente complicata sotto tanti punti di vista. Come ben noto in panchina sono stati quattro gli allenatori che si sono avvicendati alla guida della prima squadra (Carrera, Ledesma, Di Carlo, Cudini e poi ancora Di Carlo), ma nessuno di loro alla resa dei conti è riuscito a produrre una manovra ragionata in grado di consentire ai meccanismi di gioco di funzionare. Una delle tante lacune avute è stata proprio quella di non aver avuto un vero metronomo del centrocampo per tutta la prima parte del cammino.

