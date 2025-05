Picchia la moglie e la avvolge in un tappeto credendola morta | arrestato un 55enne nel Padovano

Un tragico episodio di violenza domestica ha sconvolto Megliadino San Vitale, nel padovano, dove un uomo di 55 anni è stato arrestato per tentato omicidio aggravato. Dopo aver picchiato la moglie, credendola morta, l'ha avvolta in un tappeto. La donna, di 42 anni, è attualmente ricoverata in ospedale.

Un uomo è stato arrestato dopo aver Picchiato la moglie e averla avvolta con un tappetocredendolamorta: l’accusa è di tentato omicidio aggravato. La donna 42enne è ricoverata all’ospedale di Schiavonia. I fatti sono accaduti a Megliadino San Vitale, nel Padovano, e risalgono a martedì 6 maggio, ma solo ieri, 12 maggio, sono stati resi noti dalla Procura della Repubblica di Rovigo dopo che l’uomo, un 55enne di origini albanesi, è stato arrestato.A quanto si apprende l’uomo avrebbe cercato di strangolare la moglie facendole perdere conoscenza. Quindi si sarebbe accanito sul suo corpo dandole colpi a testa, volto, torace e addome. A quel punto, pensando fosse morta e priva di coscienza in un lago di sangue, l’ha trascinata sul terrazzo di casa coprendola con un tappeto. Come ricostruito dal Correre del Veneto, i vicini hanno sentito le urla e chiamato i carabinieri. 🔗Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Picchia la moglie e la avvolge in un tappeto credendola morta: arrestato un 55enne nel Padovano

