Picchia il figlio per ottenere soldi | 62enne arrestato dalla polizia

Un 62enne della provincia di Napoli è stato arrestato dalla Polizia di Stato di Caserta con l'accusa di maltrattamenti in famiglia ed estorsione. L'uomo avrebbe picchiato il figlio per estorcergli del denaro. Il blitz degli agenti è stato attivato dopo una segnalazione per presunti abusi all'interno dell'abitazione.

Avrebbe Picchiato il figlio per soldi. Un 62enne, originario della provincia di Napoli, è stato arrestatodallapolizia di Stato di Caserta per maltrattamenti in famiglia ed estorsione.A far scattare il blitz degli agenti della Squadra Volante è stata una segnalazione giunta al numero di. 🔗Leggi su Casertanews.it © Casertanews.it - Picchia il figlio per ottenere soldi: 62enne arrestato dalla polizia

