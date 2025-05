Piazza di Siena un incontro tra sport arte e natura

Piazza di Siena, nel cuore di Roma, diventa un palcoscenico dove sport, arte e natura si fondono in un unicum straordinario. Il Master d'Inzeo non è solo un prestigioso concorso ippico, ma una celebrazione della bellezza e della passione, rinnovando ogni anno il legame indissolubile tra l'equitazione e l'essenza della città eterna.

AGI - Quando a Roma arriva il tempo di Piazza di Siena, non è mai solo un grande concorso ippico, è un incontro con la bellezza, l'arte, la natura, una promessa rinnovata tra lo sport e la sua anima più profonda. Il Master d'Inzeo Così il concorso ippico internazionale ufficiale di Roma - Master d'Inzeo giunge alla sua edizione numero 92, accompagnato da chi, ogni anno, si ritrova nel cuore di Villa Borghese per vivere un evento (gratuito) unico al mondo. Dal 21 al 25 maggio 2025 Piazza di Siena sarà ancora una volta molto più di un concorso ippico: spettacolo, arte, cultura, cavalieri, amazzoni, cavalli, nel mezzo di un viaggio nel tempo e nella natura, si fonderanno per un'esperienza che non ha eguali. E ancora: sarà una celebrazione dell'eccellenza sportiva e del legame profondo tra Roma e i suoi luoghi più simbolici, tra la storia e il futuro, tra gli sport equestri e la sua straordinaria capacità di farsi cultura. 🔗Leggi su Agi.it © Agi.it - Piazza di Siena, un incontro tra sport, arte e natura

