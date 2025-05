Piazza del Popolo il Tar dichiara illegittima la delibera di giunta Morabito | Si torna al lavoro

Il TAR ha dichiarato illegittima la delibera della giunta Morabito, riportando speranza tra i lavoratori. "Ci credevamo, ma per scaramanzia mai avremmo osato", ha commentato uno dei presenti. La riunione a Palazzo San Giorgio organizzata da La Strada ha celebrato la possibilità di riottenere i posti di lavoro, trasformando la serata in un momento di gioia e sollievo.

"Ci credevamo, lo sapevamo ma per scaramanzia non abbiamo mai azzardato. Siamo contentissimi, dopo tanta sofferenza riusciremo a riottenere il nostro posto di lavoro. Oggi è una bellissima serata".A dirlo, all’uscita dall’assemblea pubblica organizzata a Palazzo San Giorgio da La Strada per. 🔗Leggi su Reggiotoday.it © Reggiotoday.it - Piazza del Popolo il Tar dichiara illegittima la delibera di giunta, Morabito: "Si torna al lavoro"

Le notizie più recenti da fonti esterne

Sentenza TAR su piazza del Popolo, l'Amministrazione comunale: "Il dispositivo non ripristina la condizione precedente di generalizzata illegalità" - "In merito alla recente sentenza del TAR, l'Amministrazione comunale di Reggio Calabria intende precisare che il dispositivo non ripristina la condizione precedente di generalizzata illegalità che vig ... 🔗reggiotv.it

Reggio Calabria, il Comune dopo la sentenza del Tar: “no al ritorno dell’illegalità in piazza del Popolo” - L’Amministrazione ribadisce che la sospensione del mercato è temporanea e non sostituisce le competenze del Consiglio ... 🔗strettoweb.com

Piazza del Popolo, il TAR accoglie il ricorso dei commercianti - Il Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria, sede di Reggio Calabria, ha accolto il ricorso di numerosi commercianti contro la delibera della Giunta comunale (n. 3 del 13 gennaio 2025) che so ... 🔗reggiotv.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sicurezza sul lavoro: l'importanza di una buona formazione

La formazione sulla sicurezza sul lavoro è diventata di vitale importanza: per la legge e per l'incolumità dei lavoratori.