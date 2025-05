Piazza del comune il cantiere si sposta e toglie altro spazio alle attività

Nuove sfide si profilano per le attività commerciali in piazza del Comune, dove il cantiere si sposta e sottrae ulteriore spazio. Con la ripresa dei lavori dopo la pausa invernale, dettata da ritrovamenti archeologici, le preoccupazioni aumentano, mentre la città si prepara a una trasformazione significativa e le imprese locali temono per il loro futuro.

Nuova fase per il cantiere di Piazza del comune e nuove preoccupazioni per le attività commerciali. Dopo la pausa invernale, imposta dai ritrovamenti archeologici emersi durante gli scavi sotto il manto stradale, i lavori per la nuova pavimentazione sono ripresi e con essi si è assistito a una.

