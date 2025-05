Piazza dei Mestieri | contro la dispersione costruendo ponti tra la scuola e il lavoro

Piazza dei Mestieri è un innovativo progetto torinese, nato oltre vent’anni fa, per combattere la dispersione giovanile creando un collegamento tra scuola e lavoro. Oggi si estende a Milano e Catania, offrendo nuove opportunità ai giovani e contribuendo attivamente al benessere delle comunità locali, diventando un modello di riferimento in Italia.

Piazza dei Mestieri è un progetto che ha preso vita a Torino più di vent’anni fa, partendo dall'esigenza concreta di creare nuove opportunità per i giovani e promuovere il benessere del territorio. Oggi questa esperienza è attiva anche a Milano e a Catania, rappresentando una delle prime realtà italiane capaci di costruire un ponte tra il mondo scolastico e quello lavorativo.L'articolo Piazza dei Mestieri: contro la dispersione, costruendoponti tra la scuola e il lavoro . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

