Piano di rilancio per l’ospedale di Assisi | più servizi più presenze più innovazione

Un piano di rilancio ambizioso per l’ospedale di Assisi mira a potenziare i servizi, aumentare le presenze e introdurre innovazione. Questo progetto, frutto di un incontro tecnico nella struttura, sottolinea l’importanza dell’ospedale come nodo centrale nella città, il primo polo turistico dell’Umbria. Un passo decisivo per migliorare l’assistenza sanitaria e la qualità della vita locale.

Un Piano di rilancio concreto e strutturato per l’ospedale di Assisi, pensato per valorizzarne il ruolo strategico in una città che rappresenta il primo polo turistico dell’Umbria. È quanto emerso nel corso dell’incontro tecnico svoltosi nella struttura sanitaria assisana, alla presenza della presidente della Regione Umbria, della direttrice regionale Salute e Welfare, dei vertici della Usl Umbria 1 e dei responsabili del presidio ospedaliero.L’incontro, aperto nella sala riunioni della direzione ospedaliera, ha visto il direttore generale della Usl Umbria 1 illustrare un’ampia relazione sull’attività del presidio, inserita nel contesto del Piano sociosanitario regionale in fase di definizione. L’obiettivo condiviso è quello di investire nella qualità dell’assistenza, nell’innovazione tecnologica e nel potenziamento dei servizi per rendere l’offerta sanitaria sempre più efficiente e accessibile, sia per i residenti del comprensorio assisano che per i numerosi turisti che visitano la città di San Francesco. 🔗Leggi su Laprimapagina.it