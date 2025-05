Piano dell’economia e della cultura della notte parte il percorso partecipato con i cittadini

Il Comune di Avellino lancia un percorso partecipato per coinvolgere i cittadini nella definizione del Piano dell’Economia e della Cultura della Notte. Attraverso incontri pubblici e tavoli tematici, si invita la comunità a contribuire attivamente alla creazione di politiche che promuovano una vita notturna vibrante e sostenibile.

🔗Leggi su Avellinotoday.it © Avellinotoday.it - Piano dell'economia e della cultura della notte, parte il percorso partecipato con i cittadini

