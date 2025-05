Pfizergate arriva la decisione del giudice | Ursula trema

Domani, la Corte di giustizia dell’Unione europea si appresta a pronunciarsi sul ricorso del New York Times relativo agli sms tra Ursula von der Leyen e Albert Bourla, CEO di Pfizer. Questa decisione potrebbe rivelarsi cruciale nel processo di trasparenza riguardante la contrattazione del controverso accordo sui vaccini anti-Covid. La tensione cresce per la Presidente della Commissione.

Domani la Corte di giustizia dell’Unione europea si pronuncerà sul ricorso del New York Times riguardo ai famigerati sms tra Ursula von der Leyen e il CEO di Pfizer, Albert Bourla, scambiati durante la negoziazione del più oneroso contratto per i vaccini anti-Covid. Tuttavia, il verdetto sarà simbolico: si attende solo l’annuncio del rinvio del caso. Nessuna pubblicazione degli sms, poiché la Commissione europea nega di averli conservati, classificandoli come “non rilevanti”. L’esito più probabile? Una condanna della Commissione al pagamento delle spese processuali.Leggi anche: Migranti, Commissione europea presenta lista dei Paesi di origine sicuri. Bufera su von der Leyen: “Ora diranno camerata Ursula”Al di là dell’aspetto giuridico, la questione resta politica. Un giudizio negativo, seppur formale, rischierebbe di compromettere l’immagine di Ursula von der Leyen, che punta al secondo mandato alla guida dell’esecutivo europeo. 🔗Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pfizergate, arriva la decisione del giudice: Ursula trema

