Petrolio | anticipazioni servizi e inchieste della puntata del 13 maggio 2025 su Rai 3

Questa sera, 13 maggio 2025, alle 21.20 su Rai 3, torna "Petrolio" con Duilio Giammaria. Un approfondimento settimanale sui temi di attualità, attraverso inchieste e servizi esclusivi. Scopri le anticipazioni della puntata, che affronterà questioni cruciali a livello nazionale e internazionale. Non perdere l'appuntamento con l'informazione di qualità!

Petrolio: anticipazioni, servizi e inchiestedellapuntata del 13 maggio2025 su Rai 3Petrolio è il programma di Duilio Giammaria in onda questa sera, 13 maggio2025, alle ore 21.20 su Rai 3. Ogni settimana un grande tema di attualità, nazionale e internazionale, letto attraverso un’approfondita inchiesta giornalistica. Un programma in cui reportage, inchieste e racconti di vita, seguendo una precisa linea narrativa, conducono lo spettatore – sgombrando il campo da inutili o dannose disinformazioni – alla comprensione di un fenomeno, altrimenti poco leggibile. Vediamo insieme le anticipazioni di oggi.anticipazioni e servizi“La guerra nel piatto” è il titolo della quinta puntatadella serie di speciali firmati “Petrolio”, realizzati in prima serata dalla squadra di Duilio Giammaria. L’indagine in onda oggi esplora – tra scienza, cultura gastronomica, arte e politica – come sta cambiando il nostro rapporto con il cibo: se è vero che siamo ciò che mangiamo, chi siamo diventati oggi? La vita e la quotidianità delle persone sono sempre più influenzate e circondate dai cibi ultraprocessati, a partire dagli scaffali dei supermercati fino ai ristoranti. 🔗Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Petrolio: anticipazioni, servizi e inchieste della puntata del 13 maggio 2025 su Rai 3

