Petardo esploso durante la partita del Pordenone | il caso passa alla Procura Federale

Il caso del petardo esploso durante la partita tra Pordenone e Union SMT si complica. Il giudice sportivo ha deciso di inoltrare gli atti alla Procura Federale, avviando un'indagine sull'accaduto avvenuto nella gradinata dello Stadio Bottecchia. Questo grave episodio solleva interrogativi sulla sicurezza negli stadi e le responsabilità degli organizzatori.

Tutto rimandato. Il giudice sportivo ha deciso di trasmettere gli atti allaProcuraFederale in modo che possa effettuare tutte le indagini sullo scoppio del Petardo nella gradinata dello Stadio Bottecchia. Il grave episodio è avvenuto durante la partita tra il Pordenone e l'Union SMT. Quattro. 🔗Leggi su Pordenonetoday.it © Pordenonetoday.it - Petardo esploso durante la partita del Pordenone: il caso passa alla Procura Federale

