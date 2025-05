Peste suina africana due nuovi casi a Trecate

Due nuovi casi di peste suina africana sono stati registrati a Trecate, in provincia di Novara. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta segnala un totale di cinque nuove positività tra i cinghiali nella regione, sollevando preoccupazioni sulla diffusione della malattia e la salute del patrimonio suinicolo locale.

Altri cinghiali positivi alla Pestesuinaafricana.Secondo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta in Piemonte sono state osservate cinque nuove positività tra i cinghiali: tra queste due in provincia di Novara, entrambe a Trecate, dove in totale sono 12 i.

