Peste suina africana due nuovi casi a Trecate

Due nuovi casi di peste suina africana sono stati registrati a Trecate, in provincia di Novara. L'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta ha segnalato cinque nuovi cinghiali positivi nella regione, portando a un totale di dodici contagiosi, allerta che suscita preoccupazione per la salute animale e la sicurezza alimentare.

Altri cinghiali positivi alla peste suina africana. Secondo l'Istituto Zooprofilattico Sperimentale del Piemonte Liguria e Valle d'Aosta in Piemonte sono state osservate cinque nuove positività tra i cinghiali: tra queste due in provincia di Novara, entrambe a Trecate, dove in totale sono 12 i. 🔗Leggi su Novaratoday.it © Novaratoday.it - Peste suina africana, due nuovi casi a Trecate

