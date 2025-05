Pestaggio e rapina in pieno giorno nel parcheggio | Non hai pagato la droga mi prendo la tua macchina

In pieno giorno, un parcheggio si è trasformato in scena di violenza: un uomo è stato aggredito brutalmente a calci e pugni, al centro di un rapina legata al traffico di droga. L'episodio si è verificato ieri mattina, intorno alle 10, tra le auto in transito verso il supermercato e gli ambulatori Ausl di via Colombo.

