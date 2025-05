Pesce spada con eccesso di mercurio richiamo dal supermercato Iper di Arese

Un allerta sicurezza alimentare ha colpito Arese, dove un lotto di pesce spada speziato venduto all'Iper del centro commerciale è stato richiamato a causa di un eccesso di mercurio. Questo provvedimento si inserisce in un richiamo più ampio, volto a garantire la salute dei consumatori e la sicurezza degli alimenti sul mercato.

Scatta l’allarme sicurezza alimentare ad Arese: un lotto di pesce spada speziato aromatizzato venduto nel punto vendita Iper del centro commerciale è stato ritirato dagli scaffali a causa del contenuto di mercurio oltre i limiti consentiti per legge. Il provvedimento rientra in un richiamo più ampio che coinvolge anche i supermercati Iper di Rozzano e . 🔗Leggi su Ilnotiziario.net

