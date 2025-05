Pescara conferma la bandiera blu niente da fare per Montesilvano

Pescara riconferma la Bandiera Blu, mentre Montesilvano resta esclusa. In Italia cresce il numero delle Bandiere Blu e l'Abruzzo ottiene 16 riconoscimenti, con l'ingresso di Torino di Sangro. Questo vessillo testimonia la qualità del mare, l'efficienza della depurazione e una gestione ottimale dei rifiuti, attestando l'impegno per l'ambiente e il turismo sostenibile.

