Pescaia allarme cinghiali | Erano dodici esemplari Non si sono curati di me

Una tranquilla domenica di cena a Pescaia è stata interrotta dalla presenza di dodici cinghiali, tra cui quattro adulti e otto cuccioli. Ignari della sorpresa che destavano, gli animali sono stati immortalati in un video da Daniele Bellocci, un pompiere in pensione, sollevando l'allerta su una situazione sempre più comune.

di Laura Valdesidodici. Quattro esemplari adulti ed otto cinghialini. Che mangiavano tranquilli, domenica all'ora di cena, in Pescaia. Una 'macchia' scura che non è passata inosservata. Anzi, è stata documentata da un pompiere in pensione, Daniele Bellocci, con un video e alcuni scatti. Una situazione che pone in risalto un problema che da tempo ormai riguarda (anche) la nostra città dove la presenza degli ungulati è diventata una costante. Vengono segnalati un po'. Ovunque. In Pescaia li avevano visti già nel 2020, nella zona del Parco Unità d'Italia. E molti residenti dei Cappuccini li notano risalire la collina."Saranno state le 19,30, sono passato in Pescaia con la moto. Notando delle macchie scure, si vedeva bene che si trattava di cinghiali. Allora per curiosità sono tornato indietro per osservarli, restando a distanza.