perugia 1416 festeggia 10 anni svelato il programma dell evento ma il comune annuncia l uscita

Perugia 1416 celebra il suo decimo anniversario con un programma ricco di eventi, ma nel contempo affronta una svolta significativa: il Comune annuncia il suo ritiro dalla rievocazione storica dedicata a Braccio. L'importante comunicazione è stata rivelata durante la presentazione dell'edizione 2025, in programma dal 13 al 15 giugno. "Dieci anni sono...

Perugia1416festeggia il decennale e guarda a un futuro da ripensare con l’uscita ufficiale del Comune dalla rievocazione storica dedicata a Braccio. L’annuncio è arrivato ieri in occasione della presentazione a Palazzo Donini dell’edizione 2025, che si terrà dal 13 al 15 giugno. "Dieci anni sono un traguardo importante ma anche il momento per tentare un bilancio e programmare il futuro" dice il vicesindaco e assessore alla cultura Marco Pierini. "A questa edizione – spiega – abbiamo riservato tutte le attenzioni, con un contributo in termini economici e di collaborazione fattiva, per il personale, le maestranze e le strutture messe a disposizione". Ma il decennale, aggiunge, "è anche il momento per prendere atto dell’impossibilità per il Comune di Perugia di far parte come socio di Perugia1416, essendo un’associazione di promozione sociale che esclude la presenza di enti pubblici all’interno". 🔗Leggi su Lanazione.it