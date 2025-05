Perquisizione in casa di Oggiano | si cercava una pistola trovata un' arma giocattolo

Una perquisizione effettuata lo scorso venerdì ha portato alla scoperta di un'arma in casa di Massimiliano Oggiano, ex vicesindaco di Brindisi e nuovo coordinatore cittadino di Fratelli d’Italia. Tuttavia, l'arma rinvenuta si è rivelata essere un giocattolo, mentre gli agenti cercavano una pistola. La Digos prosegue nelle indagini.

BRINDISI – Si cercava una pistola. E un'arma in effetti è stata trovata, ma era un giocattolo. Una Perquisizione è stata effettuata venerdì scorso (9 maggio) a casa di Massimiliano Oggiano, ex vicesindaco, neo coordinatore cittadino di Fratelli d'Italia di Brindisi. I poliziotti della Digos si.

