Perde il lavoro dopo la separazione e non paga il mantenimento alle figlie | assolto

Un uomo, dopo aver perso il lavoro a seguito della separazione, si ritrova a vivere con i genitori anziani e affronta un processo per non aver versato il mantenimento delle figlie minorenni. Difeso dall'avvocato Giuseppe Montone, è stato assolto dal giudice del Tribunale penale di Perugia per particolare tenuità del fatto.

🔗Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - Perde il lavoro dopo la separazione e non paga il mantenimento alle figlie: assolto

