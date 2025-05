Percorsi specializzazione sostegno INDIRE Università | costi a carico dei docenti si pagherà anche iscrizione esame finale e certificato?

Mancano pochi passaggi da parte di INDIRE e delle università per avviare i percorsi di specializzazione per i docenti di sostegno, in base ai decreti d.m. 75 e d.i. 77. Tuttavia, i costi per l'iscrizione, l'esame finale e il certificato saranno a carico dei docenti, sollevando interrogativi sull'accessibilità e l'equità del processo.

Mancano ormai solo alcuni passaggi in capo ad INDIRE e alle Università per poter avviare i Percorsi abilitanti per i docenti di sostegno, di cui al d.m. 75 e al d.i.77, entrambi approvati lo scorso 24 aprile. Una volta che l’Istituto avrà diramato la propria offerta formativa e solo dopo che le Università avranno attivato i corsi rispondendo agli avvisi del Ministero dell’Istruzione e del Merito, sarà possibile emanare i bandi di partecipazione ai Percorsi abilitanti. Ma la domanda che potrebbe interessare molti aspiranti corsisti è: quanto costano questi Percorsi di formazione?L'articolo PercorsispecializzazionesostegnoINDIREUniversità: costi a carico dei docenti, si pagheràancheiscrizione, esamefinale e certificato? . 🔗Leggi su Orizzontescuola.it

