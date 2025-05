Perché questo silenzio? | l’appello di 380 cineasti su Gaza arriva a Cannes

Alla vigilia del Festival di Cannes, 380 cineasti, tra cui nomi illustri come Pedro Almodóvar e Richard Gere, hanno lanciato un appello per porre fine al silenzio sulla guerra a Gaza. Pubblicato da Libération e disponibile su Variety, il documento sottolinea l'urgenza di affrontare le atrocità, ricordando la tragica scomparsa della fotoreporter ucraina Maksym Tsytula.

Alla vigilia del Festival di Cannes, 380 artisti e professionisti del cinema – tra cui Pedro Almodóvar e Richard Gere – hanno firmato un appello per rompere il silenzio sulla guerra a Gaza. Il testo è stato pubblicato da Libération e sarà anche su Variety. l’appello ricorda la morte della fotoreporter palestinese Fatma Hassona, uccisa il 16 aprile 2025 dall’esercito israeliano: «Stava per sposarsi. Nello stesso attacco hanno perso la vita dieci suoi familiari, tra cui sua sorella incinta». Il documento denuncia l’inazione dell’industria cinematografica di fronte a un conflitto che colpisce anche il mondo culturale: «Perché il cinema, tradizionalmente terreno fertile per l’impegno sociale, sembra oggi disinteressarsi all’orrore che colpisce i nostri stessi colleghi e colleghe?». I firmatari rifiutano «le propagande che colonizzano continuamente il nostro immaginario» e chiedono che il cinema torni a essere voce per gli oppressi. 🔗Leggi su Lettera43.it