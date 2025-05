Perché per i giudici non può essere stato uno sconosciuto a uccidere Chiara Poggi | così è caduta l’ipotesi ladro

Per i giudici dell'Appello Bis, l'ipotesi di un ladro sconosciuto responsible dell'omicidio di Chiara Poggi è da scartare. La convinzione è che la vittima abbia aperto la porta a qualcuno di familiare, il che riduce le possibilità di un intruso. Questa tesi ha portato alla condanna di Alberto Stasi, ritenuto l'autore del delitto di Garlasco.

