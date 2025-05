Perché Ore 14 con Milo Infante non è in onda oggi e quando tornerà in tv su Rai 2

Oggi "Ore 14" con Milo Infante non è in onda in quanto la trasmissione cede il posto al Giro d'Italia, iniziato il 9 maggio. Il programma di attualità tornerà a giugno, con interessanti novità anche per la prima serata. Scopri di più su cosa aspettarti al ritorno del programma.

Ore 14 si ferma per circa un mese. La trasmissione d'attualità condotta da MiloInfante su Rai2 lascia spazio al Giro di Italia, partito lo scorso 9 maggio. L'appuntamento con il programma tornerà a giugno, con una novità anche per la prima serata. 🔗Leggi su Fanpage.it

