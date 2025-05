Perché Lucio Corsi si trucca di bianco?

...con il suo trucco bianco, un elemento distintivo che simboleggia la sua arte e la sua visione. Questa scelta estetica riflette non solo la sua identità musicale, ma rappresenta anche una dichiarazione di unicità e libertà di espressione, rendendolo un protagonista indimenticabile sul palcoscenico internazionale.

Tra i tanti artisti che hanno calcato il palco di Sanremo 2025 e l’Eurovision Song Contest, LucioCorsi è stato sicuramente uno dei più iconici e originali. Il cantautore toscano, noto per il suo stile fuori dagli schemi, ha attirato l’attenzione del pubblico non solo con il brano in gara, ma anche per il suo trucco scenografico: viso completamente dipinto di bianco, occhi e guance marcati da tratti neri, e labbra rosso acceso.Un’estetica potente, evocativa e mai banale, che ha sollevato più di una domanda: Perché si trucca così? Cosa si nasconde dietro questa scelta tanto teatrale quanto simbolica?PerchéLucioCorsi si trucca di bianco? Svelato il motivoIl trucco bianco scelto da LucioCorsi non è un semplice vezzo estetico. Al contrario, è parte integrante della sua poetica visiva e musicale, un modo per trasformarsi in personaggio e portare sul palco una dimensione altra, quasi onirica. 🔗Leggi su Donnapop.it