Perché lo spot U-Power con Diletta Leotta è stato sospeso

Lo spot di U-Power con Diletta Leotta, star del brand di scarpe da lavoro, è stato sospeso. Nonostante la popolarità della conduttrice e la presenza di celebri testimonial come John Travolta e Gerard Butler, la scelta è stata presa dal Giurì, sollevando interrogativi su motivazioni e contenuti pubblicitari.

DilettaLeotta è testimonial del brand di scarpe da lavoro U-Power da diverso tempo, al pari di colleghi importanti come John Travolta o Gerard Butler; eppure, non ha avuto fortuna l’ultimo spot che vede la conduttrice protagonista con la sua voce narrante fuori campo, sospeso per decisione del Giurì dell’Istituto di autodisciplina pubblicitaria.Il motivo, spiega l’istituto, è la “sessualizzazione di un bambino”, che viola l’articolo 11 del Codice di autodisciplina della comunicazione commerciale; nello spot, infatti, si vede un bambino di circa 78 anni, girato di spalle, guardare con ogni trasognati una giovane donna che si esibisce su un palco in top e minigonna, mentre la voce di Leotta recita “La prima volta che sei rimasto senza parole”. Vi raccomandiamo. 🔗Leggi su News.robadadonne.it © News.robadadonne.it - Perché lo spot U-Power con Diletta Leotta è stato sospeso

