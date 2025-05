perché l incidente al bundestag rischia di azzoppare merz e la grosse koalition

L'incidente al Bundestag mette in pericolo la leadership di Friedrich Merz e la stabilità della Große Koalition. Se il buongiorno si vede dal mattino, i prossimi quattro anni di legislatura potrebbero trasformarsi in un calvario. Merz, eletto cancelliere, ha subito un durissimo colpo, bloccato da 18 misteriosi franchi tiratori che emergono da un contesto inquietante.

Se il buongiorno si vede dal mattino, i prossimi quattro anni di legislatura rischiano di essere un calvario. Friedrich Merz è stato eletto sì cancelliere come previsto, ma al secondo round, dopo essere stato messo ko nel primo da 18 misteriosi franchi tiratori usciti non da chissà dove, ma dalle fila dell’Unione CduCsu eo dagli alleati della Spd. Al secondo tentativo ce l’ha fatta, sempre con un paio di voti fisiologicamente mancanti, ma non c’è dubbio che ne sia uscito da pugile suonato. Mai era successo nella storia della Bundesrepublik che un candidato cancelliere venisse affossato in questa maniera e trovarsi comunque al Kanzleramt con un piccolo ritardo sulla tabella di marcia non cancella quanto avvenuto. Non si tratta solo di un’onta momentanea, ma rappresenta un grande punto interrogativo sul futuro della coalizione di governo e sul suo leader. 🔗Leggi su Lettera43.it