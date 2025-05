Perché in politica estera contano anche le foto

In politica estera, le immagini hanno un peso significativo, comunicando alleanze e intenzioni. La recente foto dei leader europei a Kyiv per sostenere l'Ucraina ha suscitato attenzione, nonostante l'assenza di Giorgia Meloni, che ha scelto una partecipazione virtuale. Questo gesto solleva interrogativi sulle sue priorità e sul ruolo dell'Italia nella crisi in corso.

Nella foto dei leader europei “volenterosi” riuniti a Kyiv per confermare l’appoggio all’Ucraina, mancava l’immagine di Giorgia Meloni, che ha preferito collegarsi in teleconferenzaContenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti 🔗Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché in politica estera contano anche le foto

Se ne parla anche su altri siti

Perché in politica estera contano anche le foto - Nella foto dei leader europei “volenterosi” riuniti a Kyiv ... Emmanuel Macron cerca di sopperire alle sue difficoltà interne con una sovraesposizione in politica estera, ma questo giustifica una ... 🔗ilfoglio.it

Bonaccini: “L’Italia ridotta a spettatrice, un errore clamoroso del governo” - L’europarlamentare e presidente Pd: “L’Unione c’è ed è protagonista perché si stanno decidendo i confini e la stabilità del nostro ... 🔗repubblica.it

Politica Estera - Anche all’estero si fa politica. Anzi, in un mondo globalizzato la politica degli “altri”, vicini e lontani, condiziona inevitabilmente quella nazionale, che risente di influssi e ... 🔗it.blastingnews.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Sandra Milo : Su Instagram gli uomini mi mandano foto porno. Roba da matti

«Comunicazione ufficiale a chiunque scriva con l'intento di proporsi velatamente o in modo diretto come è successo più volte: non solo non sono solita incontrare le persone che mi scrivono sui social, ma non sono interessata a conoscere uomini! Grazie ».