Perché il rigore per la Roma non c’era ma Ranieri fa bene a protestare per l’uso scorretto del VAR

Dopo la controversa partita Atalanta-Roma, Claudio Ranieri ha espresso le sue legittime proteste riguardo al rigore inizialmente assegnato e poi revocato grazie al VAR. Sebbene il contatto tra Pasalic e Koné possa non giustificare il penalty, le obiezioni del tecnico giallorosso sollevano interrogativi sull’uso corretto della tecnologia nel mondo del calcio.

I motivi delle proteste di Claudio Ranieri dopo Atalanta-Roma per il rigore assegnato dall'arbitro Sozza e poi revocato dal VAR per quel contatto tra Pasalic e Koné. 🔗Leggi su Fanpage.it

