Perché Gwyneth Paltrow ha creato una foresta coreana a New York?

Gwyneth Paltrow ha creato The Forest Within a New York, un'oasi di benessere nel Meatpacking District. Questa installazione, realizzata all’interno della Genesis House, riflette l’unione tra natura e innovazione, offrendo un'esperienza sensoriale unica. Scopriamo insieme il significato di questa foresta coreana e il suo impatto sul benessere urbano.

Un’oasi di benessere a 360 gradi nel cuore di New York, nel Meatpacking District, firmata da GwynethPaltrow, si chiama The Forest Within, ed è un’installazione creata all’interno della Genesis House, l’edificio che il marchio di auto di lusso coreano ha trasformato in una sorta di “contenitore” dedicato al wellness. A collaborare al progetto appunto l’attrice 52enne, guru del lifestyle con il suo Goop.Che cos’è The Forest WithinThe Forest Within firmato GwynethPaltrow viene definito «un viaggio immersivo incentrato sulla tradizione, la natura e il design coreani» cui l’attrice ha lavorato per regalare ai visitatori «un’esperienza di benessere rigenerante e multisensoriale». Lo spazio si ispira al potere della natura e alla riconnessione con la Terra, ricreando una rigogliosa foresta coreana in cui meditare e semplicemente “essere”, ricca di elementi naturali e di rappresentazioni simboliche della fauna selvatica coreana, in particolare la tigre, da sempre considerata uno spirito protettore in Corea. 🔗Leggi su Amica.it © Amica.it - Perché Gwyneth Paltrow ha creato una foresta coreana a New York?

