Perché Fabregas ha deciso di rimanere ancora al Como | CM IT

Cesc Fabregas ha scelto di rimanere al Como, un'opzione che riflette il suo profondo coinvolgimento nelle strategie del club. Questa scelta segna un'importante tappa per il giocatore e per la società, pronta a puntare in alto nel panorama calcistico. Scopriamo insieme le motivazioni di questa significativa decisione.

Avevamo detto che questa sarebbe stata la settimana decisiva per il futuro di Fabregas, e così è stato. Come raccolto da Calciomercato.it, il tecnico spagnolo ha deciso di rimanere al Como, dove è totalmente coinvolto nelle strategie dell’ambizioso club lariano.PerchéFabregas ha deciso di rimanereancora al Como (LaPresse) – Calciomercato.itIl piano della società, con investimenti importanti che potrebbero toccare quota anche 100 milioni, ha infatti totalmente convinto il manager iberico, molto corteggiato in questo periodo dal Bayer Leverkusen.I tedeschi avevano pensato a lui per sostituire Xabi Alonso, nuovo tecnico del Real Madrid, preferendolo a tanti altri candidati italiani come Farioli (che resta in lizza) e stranieri. Ma la volontà di Fabregas è stata netta, decisa: intende raggiungere l’Europa con il club che lo ha lanciato e valorizzato come allenatore. 🔗Leggi su Calciomercato.it