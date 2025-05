Perché difficilmente Putin andrà a Istanbul per il summit con Zelensky l’esperto | “Sarà uno show per Trump”

Un summit tra Putin e Zelensky a Istanbul sembra improbabile, secondo l’esperto Sergey Radchenko. In un'intervista a Fanpage.it, Radchenko suggerisce che l'evento potrebbe essere una mossa strategica per ingraziarsi il presidente USA, piuttosto che un reale incontro. Le delegazioni potrebbero partecipare, ma Putin rimarrebbe a Mosca, lasciando Zelensky a gestire dinamiche complesse.

