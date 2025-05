Perché De Maria era in giro? L' ira del marito di Chamila contro la giustizia italiana

L'omicidio di Chamila ha scatenato l'ira del marito contro la giustizia italiana. La vittima, accoltellata da un detenuto in permesso di lavoro, era ignara del pericolo: l'aggressore, già condannato per un omicidio avvenuto nel 2016, aveva ricevuto una pena esigua di poco più di 15 anni. De Maria si chiedeva come questo fosse possibile.

La 50enne è stata accoltellata da un detenuto in permesso di lavoro che da due anni lavorava in un hotel di Milano. L'uomo nel 2016 aveva ucciso una 23enne, ed era stato condannato (in abbreviato) a poco più di 15 anni 🔗Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "Perché De Maria era in giro?". L'ira del marito di Chamila contro la giustizia italiana

