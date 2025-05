Per una mammografia si aspettano 384 giorni se paghi 9 Se curarsi è sempre più un lusso | ecco i tempi per visite ed esami a Monza e in Brianza

In Brianza, la salute diventa un lusso: per una mammografia si attendono 384 giorni, pagando 9 euro. Questi lunghissimi tempi di attesa per visite ed esami evidenziano un paradosso in una delle province più prospere d'Italia, dove il diritto alla salute, sancito dalla Costituzione, sembra svanire in un labirinto burocratico che penalizza i pazienti.

La salute dovrebbe esser un diritto fondamentale tutelato dalla stessa Costituzione. Ma proprio in una delle province più ricche del Paese, la Brianza, i tempi medi per una visita o un intervento si trasformano in un labirinto in cui molti pazienti si perdono: arrivano a superare anche un anno di. 🔗Leggi su Monzatoday.it © Monzatoday.it - Per una mammografia si aspettano 384 giorni, se paghi 9. Se curarsi è sempre più un lusso: ecco i tempi per visite ed esami a Monza e in Brianza

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Le incredibili liste d’attesa in Piemonte: 471 giorni per una mammografia. «Solo 4 in meno del 2023» - Tra un piano straordinario e l’altro varati negli anni post Covid per abbattere le liste d’attesa, qualche miglioramento si sarà pur visto ma, anche quando (e non in tutti i casi) c’è ... 🔗msn.com

Potrebbe interessarti su Zazoom

Premier Conte : Recovery in tempi rapidi, riforma Mes responsabili Camere

Al via nell'aula della Camera le comunicazioni del presidente del Consiglio Conte in vista del Consiglio europeo.