Per ridurre le liste d' attesa la Lombardia si rivolge ai Nas

Per affrontare il problema delle lunghe liste d'attesa nelle strutture sanitarie della Lombardia, la Regione ha deciso di coinvolgere i NAS. È stato firmato un protocollo d'intesa tra il Pirellone e l'Arma dei Carabinieri per avviare attività di controllo e verifica, con l'obiettivo di garantire un servizio sanitario più efficiente e tempestivo per i cittadini.

Per risolvere il problema delle liste d'attesa infinite nelle strutture sanitarie della provincia di Sondrio e della Lombardia, la Regione chiede aiuto addirittura ai Nas: è stato infatti siglato un protocollo d'intesa tra il Pirellone e l'Arma dei carabinieri per svolgere attività di controllo e. 🔗Leggi su Sondriotoday.it © Sondriotoday.it - Per ridurre le liste d'attesa la Lombardia si rivolge ai Nas

Su questo argomento da altre fonti

Assessore massimo nicolò illustra i dati sul miglioramento delle liste d’attesa in regione e le nuove misure - Il consiglio regionale, con l’assessore alla Sanità Massimo Nicolò, presenta miglioramenti nelle liste d’attesa per priorità b e d, centralizzazione del CUP unico regionale e nuove norme contro le dis ... 🔗gaeta.it

Protocollo Lombardia e NAS per ridurre liste d’attesa/ Come funziona: controlli su agende e prescrizioni - Protocollo Regione Lombardia e Carabinieri NAS per ridurre liste d'attesa, come funziona: controlli su agende prenotazione e prescrizioni mediche ... 🔗ilsussidiario.net

Liste d'attesa, per vigilare scendono in campo persino i carabinieri - Siglato accordo tra Regione Lombardia e i Nas: obiettivo svolgere attività di controllo e monitoraggio nelle strutture sanitarie per ridurre i tempi ... 🔗leccotoday.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Zona Rossa in Lombardia : la Lega sblocchi le risorse già stanziate da Conte

CS Zona Rossa IN Lombardia, DE ROSA (M5S): “IMMUTATO IL NOSTRO SENSO DI RESPONSABILITA’ PER LA TUTELA DELLA SALUTE.