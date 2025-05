Per l' Expo di Osaka 2025 il Padiglione Italia ospita Forever Young | la pelle italiana e il valore del tempo in collaborazione con Lineapelle e Unic

In occasione dell'Expo di Osaka 2025, il Padiglione Italia presenta "Forever Young: la pelle italiana e il valore del tempo", in collaborazione con Lineapelle e UNIC. Questo progetto celebra la qualità, l’artigianalità e la bellezza della pelle italiana, un patrimonio che si rinnova e dialoga con le nuove generazioni attraverso innovazione e tecnologia, mantenendo viva la tradizione.

La qualità, l’artigianalità, la bellezza: il segreto è il tempo. E La pelleItaliana è un progetto che ha attraversato i secoli, parla al futuro e sa coinvolgere i giovani con una visione innovativa e tecnologica d’avanguardia. C’è tutto questo in “ForeverYoung: la pelleItaliana e il valore del tempo”, evento presentato al PadiglioneItalia di Expo2025Osaka con il contributo di Lineapelle e Unic. Leggi anche › Al lavoro con. Rossella Menegazzo responsabile culturale all’Expo di Osaka I prodotti mostrati hanno fatto percorrere un excursus storico sull’identità cromatica del colore rosso, dalla sua declinazione pompeiana alla sua dimensione contemporanea, arrivando al ‘rosso giapponese’. 🔗Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Per l'Expo di Osaka 2025, il Padiglione Italia ospita "Forever Young: la pelle italiana e il valore del tempo" in collaborazione con Lineapelle e Unic.

