Per l’amnistia al ministero della giustizia

Mercoledì 14 maggio, alle 17, il giardino di via Arenula ospiterà un incontro di parlamentari, amministratori locali ed esponenti della società civile, uniti per richiedere l'amnistia al Ministero della Giustizia. Un evento significativo per promuovere una riflessione sul tema e sollecitare un cambiamento fondamentale nel sistema penale italiano.

Mercoledì 14 maggio dalle 17 al giardino di via Arenula, vicino al ministerodellagiustizia, parlamentari, amministratori locali ed esponenti della società civile si ritrovano per chiedere «l’amnistia e il . Per l’amnistia al ministerodellagiustizia il manifesto. 🔗Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Per l’amnistia al ministero della giustizia

Altre fonti ne stanno dando notizia

Amnistia e indulto, si apre una crepa in Forza Italia: “È l’ultima lezione di Papa Francesco” - Alla pdl sta lavorando l’associazione radicale Nessuno Tocchi Caino, insieme a parlamentari di tutti gli schieramenti parlamentari tranne Lega e M5S. 🔗msn.com

De Maria, il caso al vaglio del ministero. Delmastro: “Uscito a causa dei giudici”. Il suo avvocato: “Meritava il permesso” - È al vaglio del ministero della Giustizia il caso di Emanuele De Maria, il 35enne femminicida che ha accoltellato il collega Hani Nasr durante un permesso per lavorare fuori dal carcere e il giorno do ... 🔗ilfattoquotidiano.it

Ha ragione Napolitano:ora indulto o amnistia poi riforma della giustizia - Si può facilmente intuire che mentre l’incontro con il Ministro della Giustizia avesse caratteristiche di urgenza ... quanto prima ad un provvedimento di clemenza (indulto o amnistia) e di riformare ... 🔗totalita.it

Potrebbe interessarti su Zazoom

Di Covid muoiono solo i vecchi: La maestra Sabrina Pattarello licenziata dal ministero

Licenziata dal ministero dell'Istruzione Sabrina Pattarello, la maestra di una scuola elementare di Treviso che si è trovata al centro della polemica per le sue dichiarazioni negazioniste esposte ai bambini.