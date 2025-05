per la verità la replica sulle dichiarazioni di oriali non costituisce una smentita del passaggio di conte alla juventus

La situazione attorno alle recenti dichiarazioni di Lele Oriali si complica, con il Napoli che ha deciso di smentire quanto riportato da La Verità. Tuttavia, questa rettifica non chiarisce il futuro di Conte, accentuando ulteriormente le speculazioni sul suo possibile passaggio alla Juventus.

Arriva la smentita del Napoli in merito alle parole di Lele Oriali riportate da La Verità questa mattina.“In mattinata – scrive sempre La Verità, sul sito – alla nostra redazione è arrivata la richiesta dell’ufficio stampa del Napoli di pubblicare una replica di Oriali in relazione alla presunta frase da lui riferita: “Il signor Gabriele Oriali fa sapere di non aver mai pronunciato la frase “Questa volta non posso andare dove va lui”, che avrebbe riferito a presunti amici di Milano e Coverciano”.Secondo La Verità la replica del “è un atto dovuto”. E “tale risposta non costituisce alcuna smentita di un eventuale passaggio, a fine stagione, di ConteallaJuventus. Prendiamo atto della smentita e ci mettiamo in modalità “attesa””.Per la Verità aveva scritto Giorgio Gandola partendo appunto da una frase di Oriali a Coverciano:“«Questa volta non posso andare dove va lui». 🔗Leggi su Ilnapolista.it