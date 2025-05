Per la finale di Champions League tra Inter e Psg ipotesi maxischermo a San Siro l' annuncio di Sala

Per la tanto attesa finale di Champions League tra Inter e PSG, il sindaco di Milano, Beppe Sala, annuncia trattative per un maxischermo a San Siro. I tifosi potrebbero così vivere insieme l’emozione del match in uno dei templi del calcio, rendendo l'evento ancora più memorabile per la città.

