Per il Brescia la salvezza arriva all' ultimo E anche il Mantova festeggia la permanenza in B

Il Brescia conquista la salvezza in extremis, affiancando il Mantova che festeggia la permanenza in Serie B con un pareggio a reti inviolate contro il Catanzaro. L'epilogo emozionante dell'ultima giornata vede la squadra di Maran trionfare contro una solida Reggiana, portando a termine un'epopea calcistica indimenticabile.

Il Brescia si salva all’ultimo respiro e affianca così il Mantova che certifica la permanenza in serie B grazie allo 0-0 colto con il Catanzaro. L’impresa dell’ultima giornata della stagione regolare è però della squadra di Maran, che riesce ad avere ragione di un’ordinata Reggiana a 9’ dal termine grazie a una precisa staffilata dal limite di Verreth. Le Rondinelle salgono così a quota 43 al pari del Frosinone che, però, sarà costretto a giocare uno spareggio-salvezza di fuoco con la Salernitana. I biancazzurri iniziano la gara della verità con la consapevolezza di dover vincere (cosa che al “Rigamonti” non riesce dal 30 settembre), ma, nonostante l’importanza della posta in palio, Bisoli e compagni si approcciano al match con lo spirito giusto. I padroni di casa sono propositivi e mettono in difficoltà la retroguardia granata con gli spunti di Galazzi, Borrelli e Bianchi. 🔗Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Per il Brescia la salvezza arriva all'ultimo. E anche il Mantova festeggia la permanenza in B

